У Житомирі танцюристи змагаються у хореографічному конкурсі імені Скорульської. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, учасники з різних країн світу розпочали змагання у Міжнародному Хореографічному конкурсі ім. Н. Скорульської.

Відкриття конкурсу відбулось сьогодні, 5 листопада, за участю міністра культури України Євгена Нищука у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги.

Нищук привітав учасників, батьків та журі хореорафічного конкурсу ім. Н.Скорульської.

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«Я радий сьогодні завітати у Житомир. Адже я впевнений, що від виступів учасників конкурсу буду мати позитивний заряд емоцій надовго. Приємно, що традиція проведення Асамблеї з кожним роком зміцнюється, а коло прихильників цього культурно-мистецького заходу невпинно зростає. Бажаю організаторам Асамблеї успіхів у втіленні задумів, учасникам – натхнення, професійних звершень, а гостям – радості і незабутніх вражень», – зазначив він.

Участь у відкритті хореографічного конкурсу взяли в.о. начальника управління культури Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва та міський голова Сергій Сухомлин.

Протягом 5 листопада танцюристи з Грузії, Болгарії, Республіки Білорусь, Польщі та України змагатимуться за перемогу у номінаціях конкурсу: "балетне мистецтво", «модерн» та "дитячий танець".

Голова журі – прима-балерина Національної Опери України, Заслужена артистка України, Лауреат міжнародних конкурсів Катерина Кухар, яка виступатиме разом з артистом Національної Опери України Олександром Стояновим. Серед членів журі – Заслужена артистка України Тісато Ісікава, Роксолана Скорульська, Микола Міхеєв, Анна Некрасова.

6 листопада пройде Міжнародний фольклорний фестиваль ім. Н.Скорульської, а також гала-концерт Асамблеї.

Нагадаємо, шо 4 листопада віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко урочисто відкрив Міжнародну Хореографічну Асамблею імені Наталії Скорульської

Довідка УНІАН. Організатор конкурсу – голова Громадської організації «Центр хореографічного мистецтва ім. Н.Скорульської» Інна Бурдейна. Співорганізатором конкурсу є Житомирська облдержадміністрація. Асамблея увійшла до переможців інститутів громадянського суспільства та отримала грант у розмірі 80 тис. грн на реалізацію проекту. Загальний фонд конкурсу – більше 400 тис. грн.