На кордоні п’яний українець вдарив по голові польського митника

На польсько-українському кордоні 28-річний українець вдарив польського митника у пункті пропуску в Будомєжі. Про це повідомляє польський портал Nowiny24.

Читайте такожУ Польщі українцю за вбивство земляка загрожує довічний термінІнцидент стався 6 листопада, коли митники відправили на поглиблений огляд автомобіль, у якому двоє українців їхали до Польщі.

За кермом авто була жінка, з нею в салоні їхав 28-річний пасажир. Його агресивна поведінка змусила митників викликати у пункт пропуску наряд поліції з Любачова.

Польське видання повідомляє, що українець перешкоджав проведенню митного огляду автомобіля, обзивав митників вульгарними словами та вдарив одного з них по голові. Після перевірки алкотестер показав два проміле алкоголю у крові українця.

Громадянина України доставили у відділок поліції, де він визнав провину і написав заяву про добровільну кримінальну відповідальність. Йому загрожує до п'яти місяців ув’язнення.