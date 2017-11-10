Клих у Росії був у комі ще на початку вересня – адвокат

Український політв’язень Станіслав Клих впав у кому ще на початку вересня, саме тоді до нього приїздила мати.

Як повідомляє «112.ua» із посиланням на слова адвоката Іллі Новікова, наразі інформації про перебування політв’язня в лікарні немає.

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"Ця інформація (про кому, - ред.) дещо застаріла, він впадав у кому на початку вересня і десь більше місяця тому його відвідала його мати. Вона побачила його в поганому стані, але принаймні він був у свідомості. Здоров'я погіршився за останні місяці, але нової інформації про те, що він знову потрапив до лікарні, у нас немає. Його відвідають консули. У нас немає певної інформації, які саме ліки йому давали, нам повідомили, що нібито за його власним проханням був переведений в цю лікарню. Ми у це не дуже віримо. Але немає способу отримати точну інформацію, з яких причин він опинився в такому стані. Російська тюремна система наполягає на тому, що ця інформація, не до розголошення певним особам, включаючи адвокатів і сім'ї цих людей", - заявив Новіков.

Як повідомляв УНІАН раніше, повідомлялося російські психіатри довели українського в’язня до коми: стан Станіслава Клиха різко погіршився.

За її словами, Клих, чиє душевне здоров’я не витримало тортур у російській тюрмі, - шість днів провів у комі. Це сталося після того, як його забрали на лікування до психіатричної клініки в Магнітогорську і просто нашпигували ліками.