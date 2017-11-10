Український політв'язень Клих шість днів перебуває в комі

Російські психіатри довели українського в’язня до коми: стан Станіслава Клиха різко погіршився.

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Про стан Клиха повідомила активістка та мати іншого звільненого політв’язня, Ольга Афанасьєва, йдеться у сюжеті ТСН.

За її словами, Клих, чиє душевне здоров’я не витримало тортур у російській тюрмі, - шість днів провів у комі. Це сталося після того, як його забрали на лікування до психіатричної клініки в Магнітогорську і просто нашпигували ліками.

Тепер, каже Афанасьєва, йдеться вже про збереження життя 43-річного політв’язня.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха. У вересні російський омбудсман Тетяна Москалькова повідомила, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську.