Очікування падіння ВВП України в 2009 р. погіршилися

Учасники консенсус-прогнозу погіршили свої очікування щодо економічного спаду в Україні в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, учора на прес-конференції представники компаній, які взяли участь у консенсус-прогнозі, повідомили, що якщо за підсумками березня падіння реального ВВП прогнозувалося на рівні 9%, а за підсумками квітневого прогнозу – 10,2%, то в травні прогнозний показник становить 11,3%.

Згідно з травневим консенсус-прогнозом, за більшістю показників зафіксоване погіршення прогнозних значень. Зокрема, з 11,9% до 13,4% знизився прогноз падіння реального споживання, з 20% до 21% – очікування падіння реальних інвестицій.

Учасники консенсус-прогнозу прогнозують зниження промислового виробництва за підсумками року на 17,5% (у квітні – на 16,8%). Крім того, з 4,4% до 4,6% ВВП збільшився очікуваний дефіцит бюджету. Трохи покращалися очікування урожаю, а також рівня безробіття. При цьому більш ніж на 50 копійок поліпшений прогноз середньорічного обмінного курсу – тепер аналітики очікують, що він становитиме 8,40 грн./долар.

Учасники консенсус-прогнозу зазначають, що залишаються негативними очікування щодо подальшого розвитку будівельної галузі України. Дещо покращалися очікування розвитку сільського господарства. При цьому експерти прогнозують спад за підсумками року на рівні 5,2%. Зниження реальних доходів населення за підсумками поточного року прогнозується на рівні 15%, інфляція – 17,7%.

Довідка УНІАН. Консенсус-прогноз проводиться на щомісячній основі, починаючи з березня 2009 року. У підготовці травневого консенсус-прогнозу взяли участь 16 організацій, серед яких банки, інвестиційні компанії, а також різного роду експертні організації.