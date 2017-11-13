Рада цього тижня може додати українцям ще один вихідний

Голова Верховної Ради України Парубій не виключає, що в четвер, 16 листопада, паралмент розгляне законопроект про визначення 25 грудня вихідним днем. Як передає коресподент УНІАН, про це Парубій сказав на засіданні Погоджувальної ради у відповідь на пропозицію голови Комітету ВР з питань культури і духовності Миколи Княжицького щодо розгляду вже цього тижня змін до Кодексу законів про працю, якими передбачено Різдво 25 грудня встановити вихідним днем, так само, як і 7 січня.

За словами Княжицького, в Україні проживають багато римо-католиків, протестантів, які просять зробити цей день вихідним.

Парубій запропонував лідерам фракцій обговорити це питання з депутатами, і якщо буде підтримка, то в четвер можна винести це на розгляд парламенту і проголосувати.

Читайте такожСтало відомо, скільки днів відпочиватимуть українці на новорічні свята

Раніше повідомлялося, що директор Українського інституту української пам’яті Володимир В’ятрович розказав, що в Україні зміниться календар святкових днів. Зокрема, планується переформатування 8 березня з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок, причому запропоновано позбавити його статусу вихідного.