Сенцов потрапляв до ШІЗО через накладене стягнення, але вже вийшов – адвокат

Український кінорежисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії, відразу після переведення до нової колонії потрапив до штрафного ізолятора, але вже відбув термін.

Про це Радіо Свобода повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав свого підзахисного.

За словами адвоката, покарання Сенцову – близько двох тижнів перебування у штрафному ізоляторі – призначили ще під час етапування, коли він перебував в Іркутську. Тому після прибуття до виправної колонії № 8 у місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на Полярному Уралі, що лежить дещо північніше від Північного полярного кола, адміністрація колонії мусила виконати цей припис, хоча не мала до Сенцова власних претензій. Нині Сенцов уже вийшов із ізолятора і перебуває у своєму табірному загоні, додав Дінзе.

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За словами адвоката, Сенцов, прибувши до Іркутського централу, мав в особовій справі «зелену смугу» за нібито екстремізм, його поведінка під час усього етапу була нормальною, але в Іркутську йому вирішили додати ще три «червоні смуги» – «може дестабілізувати колонію», «схильний до агресії» і ще щось. Режисер перепитував: «Чому? Не розумію, за що?», стався конфлікт, і врешті йому додали одну «червону смугу», що означало водночас і призначення покарання, розповів Дінзе.

Як сказав адвокат, Сенцова вирішили перевести до іншої колонії з попереднього місця ув’язнення в Якутську через активну підтримку режисера, зокрема і через громадську активність у самій Якутії. Через цю підтримку Сенцова кілька разів карали під час перебування в колонії в Якутську, садячи до ШІЗО.

Раніше 13 листопада про те, що Сенцов у новій колонії на Ямалі потрапив до штрафного ізолятора, повідомляв голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська 9 вересня.

13 жовтня стало відомо, що Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). У листі правозахисникам Сенцов розповів, що за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова.

Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.

Сьогодні, 13 листопада, на прес-конференції в УНІАН заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров повідомив, що питанням звільнення незаконно засудженого в Росії Сенцова пообіцяв зайнятися президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган.