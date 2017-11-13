Загримів у ШІЗО: Сенцова у Росії перевели до штрафного ізолятора

Незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова перевели у штрафний ізолятор (ШІЗО) у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це повідомив Павло Чиков, керівник міжнародної правозахисної організації «Агора» у своєму Telegram-каналі.

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«Олег після етапування в колонію загримів в ШІЗО. Здоров, передавав всім привіт!», - написав Чиков.

Як повідомляв УНІАН раніше, 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.