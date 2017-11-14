СБУ затримала росіянина, який їхав ремонтувати військову техніку до бойовиків "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України затримали у Новоайдарському районі Луганської області громадянина РФ, який незаконно перетнув державний кордон та прямував на підконтрольну бойовикам територію для ремонту військової техніки терористів.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, житель Воронезької області розповів слідству, що побачив на автобусній зупинці російського міста Розсош об’яву про набір добровольців для участі у бойових діях на боці терористичної організації «ЛНР». За його словами, на «роботу» брали механіків та обіцяли високу заробітну плату.

Росіянина, який тривалий час ніде не працював, зацікавила така пропозиція, він прибув до Ростовської області (РФ), де отримав від координатора бойовиків інструкції щодо подальших дій на території України. Найманцю допомогли незаконно перетнути кордон, провівши його на українську територію в обхід встановлених пунктів пропуску. Після проведення слідчо-оперативних дій громадянина РФ було повернуто на територію Росії.

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала колишнього бойовика "ЛНР", який приїхав із Росії відвідати родичів.