У Дніпропетровській області звільнять керівника школи, яка вдарила учня-сироту

Директор управління освіти та науки Дніпропетровської обласної держадміністрації Олексій Полторацький повідомив, що в даний час Валентина Пасько перебуває в лікарні через погіршення стану здоров'я. Про це він повідомив у коментарі 056.

Читайте такожУ Дніпропетровській області директор школи вдарила учня-сироту (відео)Полторацький підкреслив, що після виходу з лікарняного Пасько буде звільнена із займаної посади, а нового директора призначать на конкурсній основі.

«На відео видно, що виконуюча обов'язки директора застосовує фізичний вплив до дитини, після чого вона падає на стілець і піднімається, без видимих наслідків. Надалі сама манера поведінки директора при колективі учнів і педагогів не відповідає етиці педагога. Зараз виконуюча обов'язки директора знаходиться в лікарні, у неї погіршився стан здоров'я після висунутих їй звинувачень і претензій. Вона заявила про те, що після виходу з лікарні вона звільняється з займаної посади. У навчальному закладі буде новий директор, який буде призначений на конкурсній основі. Тільки дивлячись на ту риторику, яка зафіксована у відеоролику, можна сміливо сказати, що такі люди не можуть керувати сучасним навчальним закладом», - розповів Полторацький.