Журналісти розповіли про популярний наркотик, який активно розповсюджуються серед школярів

У школах знаходять нову небезпечну забавку - льодяники із вмістом наркотичної речовини. Самі діти називають їх "суниця". Бажаючі можуть отримати льодяники прямо на перерві безкоштовно задля того, щоб підсадити школярів на наркоту.

Журналісти програми "Гроші" розповіли, що таке "суниця" і як дізнатися, що дитина їх вживає.

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Таку тему можна почути майже у кожній школі - на курилці поговорити про наркотики. Сьогодні в топі - "суниця". Яскраві цукерки, які у будь-який момент можна покласти до рота. Це новий синтетичний наркотик, створений спеціально для дітей, і дилери вже роздають його в українських школах.

"Перший наркотик дитині завжди дають безкоштовно, спробувати. Це лише приманка, щоб далі людина зрозуміла: о, я хочу. А наступний раз - вже за гроші. Зараз багато звертань із дівчатками 15-16 років", - розповідає керівник організації Narconon Наталія Головцова.

Три столичні школи, різні підлітки. Інформація про новий психотроп "суниця" тут не нова.

Щоб заробити гроші собі на наркотики, школярі самі їх розповсюджують. На наркотиках в школі завжди можна добре заробити. Але зараз - найбільший попит на оці незвичайні цукерки: модні й поки що безкоштовні.

"Дістати психотроп школярам - не проблема. Спеціальні написи є біля кожної школи: це інтернет-адреси актуальних наркомагазинів. Батьки не розуміють їх значень, а діти завжди знають, де шукати", - йдеться в сюжеті.

"В інтернеті ціна на популярну "суницю" починається від 300 гривень за цукерку. У школах "постійним клієнтам", звичайно ж знижки", - йдеться в сюжеті "Грошей".

Відрізнити залежного підлітка з першого погляду майже не можливо. Зазвичай він охайно одягнений та з порядної родини.

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"Зарадити цьому може відверта розмова з дитиною, говорять психологи. Адже перший крок до синтетичного кайфу роблять після великих сімейних сварок. Рівноправні стосунки в родині - найкращий запобіжник від необачних кроків дитини", - йдеться в сюжеті.