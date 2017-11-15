Україна хоче відновити та облаштувати могили воїнів УНР у Польщі

Україна планує реконструювати та облаштувати могили воїнів УНР, які поховані в польському місті Каліш. Це питання обговрили посольство України у Польщі із міською владою Каліша.

Про це повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

"Відвідали місто Каліш і вшанували пам’ять офіцерів і козаків УНР - союзників Польщі у польсько-більшовицькій війні 1918-1920 рр… Мали також честь зустрітися з мером міста Каліш паном Гжегожем Сапінським. Обговорили питання співпраці в реконструкції і облаштуванні могил воїнів УНР", - ідеться у повідомленні посольства.

У Каліші після війни були інтерновані в таборах і проживали в українській станиці декілька тисяч воїнів УНР.

"Для України це - святі місця пам’яті борців за Українську державу, для Польщі - це місця поховання вірних союзників, які пліч-о-пліч з Військом Польським зупинили більшовицьку навалу у 1920 році і тим самим зробили значний вклад в утвердження незалежної Польської держави", - наголосили в українському дипвідомстві.

«Збереження в належному вигляді місць пам’яті воїнів УНР на території Польщі та гідне їх спільне вшанування на державному і суспільному рівнях є не лише християнським і морально-патріотичним обов’язком, але й важливим кроком в процесі дальшого зближення наших держав і народів", - додали у посольстві.