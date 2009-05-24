25 травня на Львівщині оголошено днем жалоби

У зв’язку із загибеллю у неділю 7 жителів Львівщини – прочан, які їхали до Крехова і потрапили в автокатастрофу, 25 травня у Львівській області буде оголошено днем жалоби.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила спеціально скликана спільна комісія, очолювана головою Львівської облдержадміністрації Миколою КМІТЕМ та головою Львівської облради Мирославом СЕНИКОМ.

Як повідомила прес-секретар губернатора області Ольга КУЛИК, у понеділок на території області скасовуються усі розважальні заходи. Голова Львівської ОДА висловив співчуття сім’ям загиблих та зазначив, що кожній із таких сімей буде виділено по 10 тисяч гривень.

Сьогодні близько сьомої години ранку у Львові, на 4-му кілометрі об’їзної дороги, сталося зіткнення турецької вантажівки “Рено” з мікроавтобусом “Богдан”, що перевозив 24 паломників із села Старе Село Пустомитівського району Львівщини до монастиря у селі Крехів Жовківського району. В результаті ДТП постраждало 25 осіб: 7 осіб загинуло (із них одна дитина) та 18 осіб травмовано, з яких 17 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано. Усі загиблі – жінки, жительки Старого Села.

За попередніми даними прес-служби Львівського обласного управління ДАІ, зіткнення відбулося через те, що водій вантажівки заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з автобусом.

Спеціальна комісія доручила Пустомитівській районній державній адміністрації надати допомогу сім`ям загиблих в проведенні похорону. Керівництво області також буде присутнім на церемонії поховання загиблих.

Ситуація знаходиться на контролі голови Львівської обласної ради, голови Львівської обласної державної адміністрації та обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій.