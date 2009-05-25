Підсумки 62-го Каннського кінофестивалю

"Золота пальмова гілка" 62-го Каннського кінофестивалю дісталася картині австрійського режисера Міхаеля Ханеке "Біла стрічка". Про це, як повідомляє AFP, оголосила голова жюрі Ізабель Юппер на недільній церемонії закриття фестивалю.

Дія фільму відбувається в німецькому протестантському селі в 1914 році. Від імені розповідача – молодого шкільного вчителя, який згадує події того року, глядачі дізнаються про серію дивних смертей. Під підозру потрапляє сім`я розповідача, батько якого, пастор, виховує своїх дітей дуже суворо.

"Гран-прі" фестивалю був присуджений французькому режисерові Жаку Одіяру за його картину "Пророк" ("A Prophet"). Приз у категорії кращий актор дістався австрійцеві Крістофу Вальтцу, який зіграв у фільмі Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" ("Inglourious Basterds"). Кращою актрисою була названа француженка Шарлота Гензбур, яка виконала роль в картині Ларса фон Трієра "Антихрист" ("Antichrist"), котра заразом одержала "антипремію" журі як "найбільш жіноненависницький фільм".

Кращим режисером був визнаний філіппінець Брійанте Мендоса, який зняв картину "Кінатай" ("Kinatay", "Забій"). Кращим сценаристом журі назвало китайського режисера Лоу Є, який написав сценарій до фільму "Весняна лихоманка". Приз журі фестивалю розділили між собою дві картини – "Акваріум" ("Fish Tank") британки Андреа Арнолд і "Спрага" ("Thirst") корейського режисера Пак Чхан Ука.

Спецприз за заслуги перед кінематографом одержав французький режисер Ален Рене, який зняв стрічку "Бур`яни" ("Wild Grasses"). Спеціальну премію "Золота кінокамера" за кращий дебют вручили австралійцеві Ворвіку Торнтону за картину "Самсон і Даліла" ("Samson and Delilah"). Кращим короткометражним фільмом була визнана "Арена" ("Arena") португальського режисера Жоао Салавізи.

Лента.ру