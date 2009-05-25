У ЄЦ нарахували 7 своїх перемог на місцевих виборах (список)

У 7 із 18 населених пунктів, де 24 травня відбулися дочасні вибори сільських та селищних голів, представники “Єдиного Центру” переконливо отримали найбільший кредит довіри громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Так, за даними прес-служби, станом на 03 годину ночі 25 травня за попереднім підрахунком голосів “Єдиний Центр” займає передові позиції:

1. Вінницька область (Левківська сільська рада) – Людмила ШТОГРИН – 61,6%;

2. Дніпропетровська область (Шолоховська сільська рада) – Віктор БАЗІЛЄВИЧ - 97,24%;

3. Донецька область(Привільська сільська рада) – Олексій КРИВОКОНЬ – 39,38%;

4. Київська область (Михайлівська сільська рада) – Тамара ОЛІЙНИК – 57,84%;

5. Миколаївська область (Воронцівська сільська рада) – Іван ОСЬМАК - 21,55%;

6. Тернопільська область (Рохманівська сільська рада) – Віктор КАРП`ЮК - 42,48%;

7. Черкаська область (Новоукраїнська сільська рада) – Анатолій ВОЛЬВАЧ - 39,43%.

Як повідомлялося, 24 травня в 11-ти областях України, у 18 населених пунктах відбулися дострокові вибори сільських та селищних голів. У 17 з них “Єдиний Центр” представив своїх кандидатів, це є найбільша кількість представлених учасників серед усіх політичних сил.

Як повідомили представники “Єдиного Центру”, на момент закриття дільниць явка виборців склала 62,1% по всій Україні. В цілому вибори пройшли спокійно, серйозних порушень та неординарних інцидентів під час голосування на дільницях зафіксовано не було.

“Єдиний Центр” проводив паралельний підрахунок голосів.