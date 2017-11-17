На Житомирщині цьогоріч громади реалізовують за кошти з різних джерел більше 200 проектів

У 2017 році об’єднані громади Житомирщини реалізують 202 проекти за кошти з різних джерел. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Читайте такожНа Житомирщині ОТГ підтримуватимуть свої культурні об’єкти та зароблятимуть на нихЯк зазначається у повідомленні, мова йде про кошти Державного фонду реконструкції і розвитку, про субвенції громадам на розвиток інфраструктури, а також про кошти міжнародної грантової підтримки.

Так, цьогоріч 32 громадам області на реалізацію проектів виділили 155,1 млн грн інфраструктурної субвенції та більше 33 млн грн - з Державного фонду регіонального розвитку.

Найбільше таких проектів втілюється в Олевській (23), Народицькій (22), Білокоровицькій (10) та Чоповицькій (9) об'єднаних територіальних громадах.

На реалізацію цих проектів у громадах області цьогоріч за коштів субвенції вже спрямували 46 млн 221 тис. грн, а з місцевих бюджетів – 3 млн 287 тис. грн.

Більшість проектів, які втілюються у громадах – це садочки і школи, амбулаторії. Також йдеться про реконструкцію доріг та вуличне освітлення, про відновлення водогінних мереж та придбання спецтехніки.

Окрім цього, 8 громад Житомирщини вже залучили кошти міжнародних організацій на проекти вуличного освітлення, на будівництво спортмайданчиків, на благоустрій зупинок, впровадження енергоефективних заходів, тощо.