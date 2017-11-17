На Житомирщині цьогоріч громади реалізовують за кошти з різних джерел більше 200 проектів

14:24, 17 листопада 2017
Суспільство
212 0

На реалізацію цих проектів у громадах області цьогоріч за коштів субвенції вже спрямували 46 млн 221 тис. грн.

фото bank.gov.ua

У 2017 році об’єднані громади Житомирщини реалізують 202 проекти за кошти з різних джерел. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Читайте такожНа Житомирщині ОТГ підтримуватимуть свої культурні об’єкти та зароблятимуть на нихЯк зазначається у повідомленні, мова йде про кошти Державного фонду реконструкції і розвитку, про субвенції громадам на розвиток інфраструктури, а також про кошти міжнародної грантової підтримки.

Так, цьогоріч 32 громадам області на реалізацію проектів виділили 155,1 млн грн інфраструктурної субвенції та більше 33 млн грн - з Державного фонду регіонального розвитку.

Найбільше таких проектів втілюється в Олевській (23), Народицькій (22), Білокоровицькій (10) та Чоповицькій (9) об'єднаних територіальних громадах.

На реалізацію цих проектів у громадах області цьогоріч за коштів субвенції вже спрямували 46 млн 221 тис. грн, а з місцевих бюджетів – 3 млн 287 тис. грн.

Більшість проектів, які втілюються у громадах – це садочки і школи, амбулаторії. Також йдеться про реконструкцію доріг та вуличне освітлення, про відновлення водогінних мереж та придбання спецтехніки.

Окрім цього, 8 громад Житомирщини вже залучили кошти міжнародних організацій на проекти вуличного освітлення, на будівництво спортмайданчиків, на благоустрій зупинок, впровадження енергоефективних заходів, тощо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #громади втілюють проекти#громади гроші проекти