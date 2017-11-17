ЗМІ: Бред Пітт закрутив роман із принцесою Монако

Голлівудська зірка Бред Пітт нібито закрутив новий роман - з принцесою Монако Шарлоттою Казірагі. Про це повідомляє The Sun.

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Підставою для нових чуток про актора і принцесу стало те, що Пітт з'явився в компанії 31-літньої Шарлотти на благодійному заході LACMA Art Gala в Лос-Анджелесі, в ході якого представниця королівської сім'ї і Бред Пітт не розлучалися.

Втім, представник голлівудської зірки, коментуючи можливий роман із принцесою Монако, заявив, що це "абсолютна брехня".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Бред Пітт назвав стосунки з Анджеліною Джолі "12 роками жаху".