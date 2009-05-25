Асканія піднялася у світовому конкурсі за звання нових світових чудес природи

13:30, 25 травня 2009
Суспільство
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Але треба рости далі…

Заповідник “Асканія-нова”, який представляє Україну у світовому конкурсі “Сім нових чудес природи”, піднявся ще на дві позиції в Інтернет-голосуванні за претендентів на це звання у своїй групі - “Ліси, національні парки, національні заповідники”. Якщо на кінець минулого тижня ми займали 43-тю позицію в рейтингу, то вранці 25 травня “Асканія” була 41-ю. Хоча, слід відзначити,  відрив від лідерів, як і раніше,  ще значний  - до наступного етапу виходять лише 11 переможців у кожній з груп.

Нагадуємо, що голосування триватиме до 7 липня цього року на офіційному сайті конкурсу. Для зручності українські користувачі Інтернету можуть скористатись сайтом , де процедура голосування детально викладена українською мовою.

Україна також представлена в конкурсі річкою Дніпро (оскільки річка протікає трьома країнами, відповідно Дніпро номінується від України, Росії та Білорусі). При цьому Дніпро за останній тиждень також піднявся в рейтингу на кілька позицій - з 37-го на 31 місце у своїй групі (“Озера, річки, водоспади”).

Загалом треба одночасно проголосувати за 7 претендентів, тож один голос може підтримати і Асканію-Нову, і Дніпро. А щоб не голосувати за конкурентів, можна обирати номінантів з інших категорій (всього груп для голосування 7, тож можна вибрати по одному об’єкту). 

В Україні створено комітет громадської підтримки “Асканії”. Його очолив народний депутат України Микола Баграєв, до комітету увійшли абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова, генеральний директор телеканалу ICTV Олександр Богуцький, директор Херсонського музично-драматичного театру ім. М.Куліша Олександр Книга, Президент Національної радіокомпанії України Віктор Набруско, народний артист України Олександр Пономарьов, популярний дует Потап і Настя Каменських, народна артистка України Наталя Сумська, головний редактор УНІАН Олександр Харченко, народний артист України Анатолій Хостікоєв. Як прозвучало на одному із засідань оргкомітету, “якщо “Асканія” об`єднала таких різних людей в одному громадському органі, є надія, що українці таки підтримають наш заповідник у світовому конкурсі”.

Нагадаємо, для того, щоб віддати свій голос за “Асканію” найпростіше зайти на сайт www.7chudes.in.ua.  Ваш голос потрібен для перемоги.

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