Королевська: слід терміново припинити виведення капіталів за кордон

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що Україні необхідно терміново вжити заходи з недопущення виведення капіталів за кордон.

Це ненормальна ситуація, коли в умовах економічної кризи кошти, які можуть працювати в Україні, виводяться в офшори, підкреслила вона, повідомляє прес-служба парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що, за даними статистики, у першому кварталі поточного року прямі інвестиції України в економіку Кіпру становили 5,8 млрд. доларів, що в загальній корзині інвестицій становить 93,5%. За її словами, поки що інвестиції в економіку України з Кіпру за перший квартал також значні, і перевищують виведення капіталу. «Проте дана тенденція може припинитися в умовах наближення виборів, коли країна традиційно входить у період політичної нестабільності, стимулюючи міграцію капіталу», - сказала вона.

Депутат упевнена, що «якщо у вітчизняних олігархів не вистачає патріотизму і здорового глузду для підтримки економіки країни у важкий період, то держава просто зобов`язана втрутитися і припинити спонсорування чужих економік».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, позитивний досвід такого втручання має більшість країн світу. «Це загальносвітова тенденція, і Україні не варто вигадувати велосипед. Необхідно зберегти існуючий в країні капітал і стимулювати його працювати на економіку України», - наголосила голова комітету.