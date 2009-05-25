Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 7,6075/7,6530 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,6140/7,6315 грн./дол. До закриття цінові рівні знизилися до 7,6130/7,6210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», Національний банк на ринок не вийшов через відсутність охочих працювати за заявленими курсами.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2440/0,2460 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2443/0,2452 грн./рубль. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2443/0,2450 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель на ТОМ’і знизився і склав 31,0651 рублів (-0,0249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3960/1,4040 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6285/10,6905 грн./євро, на 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,6320/10,6590 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривню піднялися до 10,6410/10,6755 грн./євро.

Сьогодні в США святкують День пам`яті, у зв`язку з чим торги на міжбанку по американській валюті проходили з пониженою активністю, а операції були можливі валютуванням ТОМ.