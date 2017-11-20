Постраждалій у ДТП в Харкові дівчині розповіли про смерть чоловіка та сестри - вона написала щемливе звернення (відео)

Постраждала в моторошній аварії у Харкові Оксана Євтеєєва, яка втратила у ДТП чоловіка та молодшу сестру, записала на телефоні перше звернення з реанімації.

ТСН.ua опублікував повний текст:

"Минув місяць від того моменту, коли моє щасливе життя перетворилося на жахливий сон... Того вечора мого коханого Сашеньки, найдобрішої та найсвітлішої людини, не стало одразу. Сестричка, яка так любила та поспішала жити, пішла пізніше.

Ця аварія забрала більше життів, ніж загинуло людей.

Я хочу звернутися до кожної людини, яка має стосунок до цієї справи.

Якщо ви очевидець – дайте свідчення у суді.

Якщо ви слідчий, суддя, конвоїр, прокурор – прошу вас розглянути цю справу за всією суворістю закону.

Коли вам будуть пропонувати гроші, згадайте про справедливість та свій обов'язок. Не беріть їх, не ставайте учасниками безкарних убивств. Розумію, що у вас є свої родини, які необхідно годувати, одягати, але перш за все – вони живі. Цінуйте це і не дайте можливості забрати у вас найцінніше.

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18 жовтня це трапилося з нами, але ми не знаємо, хто може опинитися у такій ситуації завтра.

Мені хочеться вірити, що у цій країні є хоч трохи справедливості. І за те, що Зайцева забрала життя моїх рідних і знищила багато інших, вона отримає найсуворіше покарання, а не повернеться до колишнього життя. Тоді, як мені більше не посміхнеться рідна сестричка і більше не обійме і не скаже, що завжди буде поруч, Саша".

Як повідомляв УНІАН, кривава аварія зламала життя цілої сім'ї. Так, на місці ДТП загинув чоловік Олександр Євтєєв, а його дружина Оксана Берченко (Євтєєва) і її сестра Діана Берченко у важкому стані потрапили в лікарню. 26 жовтня остання померла.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.