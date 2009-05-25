Комунальники припинили прибирати в центрі Києва

З 23 травня комунальники Шевченківського району столиці припинили прибирати центр міста – вулицю Хрещатик та Майдан Незалежності через відсутність в бюджеті столиці коштів на фінансування житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Шевченківської райдержадміністрації столиці.

Відповідне рішення про припинення робіт з прибирання центру міста було прийнято Об’єднанням первинних профспілкових організацій комунальних підприємств житлового господарства Шевченківського району.

За словами комунальників, місяць тому вони попереджали міську владу, що запаси міцності ЖКГ Києва знаходяться на межі.

“У відповідь не послідувало ніякої зворотної реакції”, - наголошується у повідомленні.

Профспілки вимагають виплатити працівникам борги із зарплати, погасити минулорічні борги за ремонт житла та виділити кошти на невідкладні ремонтні роботи.

Поки ці вимоги не будуть виконані, районні комунальники мають намір залишати вул. Хрещатик та Майдан Незалежності неприбраними.

„Можливо тоді, коли чиновники КМДА побачать у себе під вікнами смітник, вони зрозуміють, що без грошей ЖКГ не може і не буде працювати. Якщо мова йде про приватних енергетичних монополістів – “Київенерго”, “Київгаз”, “Київодоканал” – то їм з бюджету виплачуються компенсації різниці в тарифах. І навіть у кризовий 2009 рік ці гроші перераховують. Тоді як комунальні структури ЖКГ залишаються без копійки, про них нібито забули”, - зазначається у повідомленні.

Працівники районної служби заявляють, що міська влада хоче перекласти всю відповідальність на виконавців, тобто на працівників ЖКГ.

“Але люди повинні зрозуміти, що комунальники не можуть працювати, коли їм місяцями не платять зарплату і не виділяють грошей навіть на „латання дірок”, - наголошують у профспілці.