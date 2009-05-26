Обсяг кредиту МВФ не вплине на потенціал подолання кризи в Україні

У випадку, якщо місія МВФ вирішить залишити обсяг кредиту stand-by Україні незмінним, це не вплине негативно на економічний потенціал подолання нинішньої кризи.

Таку думку висловили аналітики ING Wholesale Banking Ukraine в аналітичній записці, переданій агентству УНІАН.

За їх словами, все ще достатній рівень валютних резервів, як у номінальному вираженні (24,5 млрд. дол. США), так і в розрахунку покриття імпортних операцій (4 місяці), дозволить Національному банку України контролювати обмінний курс у середньостроковій перспективі.

Аналітики також вважають, що новина матиме нейтральний ефект як на країнові ризики, так і на обмінний курс, оскільки інвестори пильніше стежать за відносинами між Україною і МВФ, ніж за конкретним обсягом коштів, що надаються фондом країні.

Нагадаємо, директор департаменту зовнішніх відносин МВФ Керолайн АТКІНСОН раніше заявляла, що ще дуже рано говорити про можливе збільшення МВФ обсягів фінансової підтримки України. Вона також зазначила, що місія МВФ може розглянути потреби України в додатковому фінансуванні впродовж другого перегляду програми, який очікується в червні-липні.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

8 травня ц.р. Рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Ці кошти 12 травня 2009 року Україна одержала на рахунки Національного банку України», - сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

У повідомленні зазначається, що частина другого траншу у розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що розмір наступного траншу становитиме близько 3 млрд. дол., можливість його надання обговорюватиметься після 15 червня.