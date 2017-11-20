10 рублів на добу: окупанти визначилися з розміром курортного збору в Криму

Окупаційна влада анексованого Криму визначилася з розміром курортного збору. Він буде складати 10 рублів на добу з кожного туриста, повідомляють "РИА Новости".

"Розмір курортного збору за одну добу фактичного проживання з 1 травня по 30 вересня кожного року - 10 рублів. З 1 жовтня по 30 квітня збір стягуватися не буде", - заявляє окупаційна влада.

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Зазначається, що збір буде стягуватися тільки в шести містах і одному районі, які будуть брати участь в експерименті: Алушті, Євпаторії, Феодосії, Судаку, Феодосії, Ялті та Чорноморському районі. У той же час дні заїзду та виїзду не будуть враховуватися як дні збору.

Як повідомляв УНІАН, державна Дума Росії 19 липня прийняла в остаточному читанні закон про курортний збір. Документ передбачає введення в експериментальному режимі в 2018-2022 роках плати з туристів за користування курортною інфраструктурою, в тому числі і в анексированном Росією Криму.