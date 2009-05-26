Експерти: якоїсь миті Нацбанк почне скуповувати валюту

Номінальне зміцнення гривні під контролем Національного банку України (НБУ) навряд чи буде сильним. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками "Трійка Діалог Україна".

Як наголошується в звіті, сезонні покращення торгового балансу, а також кредити міжнародних фінансових інститутів (третій транш МВФ і кредит Світового банку можуть надійти влітку), ймовірно, нададуть підтримку курсу гривні до долара в літній період, звичайно, якщо влада як і раніше дотримуватимуться зваженої бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики в період державної докапіталізації та реструктуризації боргу приватних компаній. Проте, як зазначають аналітики "Трійка Діалог Україна", в якийсь момент НБУ почне скуповувати валюту з метою поповнення золотовалютних резервів.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в звіті, після ослаблення реального ефективного курсу гривні більш ніж на 20% наприкінці року вона частково зміцнилася зважаючи на значну різницю в темпах інфляції між Україною та її основними торговими партнерами, а також на фоні ослаблення національних валют сусідніх країн на початку 2009 року. Після сезонно більш значних обсягів закупівлі імпортного газу в першому кварталі 2009 року платежі за імпортними операціями в другому й третьому кварталах повинні знизитися, а динаміка експорту, навпаки – покращитися на фоні нового врожаю. На думку аналітиків, ці чинники повинні надати підтримку гривні, проте відновлення закупівель газу до початку опалювального сезону посилить тиск на гривню в четвертому кварталі. "Таким чином, НБУ логічно згладити коливання гривні з тим, щоб населення не відчувало невизначеності в питанні валютного курсу", - наголошується в звіті.