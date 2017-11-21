Приходько разом з воїном АТО записала пісню до річниці Євромайдана (відео)

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала заслуженою артисткою України, підготувала особливий подарунок до 4-ї річниці Майдану. Разом з воїном АТО, парамедиком Дариною Зубенко, Анастасія заспівала композицію "Дівчата", пише ТСН.

Дарина пішла на фронт у 2015-му, коли їй було 28 років. Працювала парамедиком медичного батальйону "Госпітальєри" при 8-му батальйоні Української добровольчої армії "Аратта". Воювала під Донецьком і в секторі М. Зараз дівчина працює інструктором з тактичної медицині і першої домедичної допомоги "44-му Навчальному центрі". Спів для Дарини – хобі. Пісня "Дівчата" - перший записаний і виданий сингл в її виконанні.

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Автором слів пісні "Дівчата" стала поетеса, волонтер, громадський діяч Олена Задорожна, автором музики - Дарина Яковенко, якій на момент написання пісні, в 2015-му, було 14 років і яка вчилася в школі на Полтавщині.

Пісня "Дівчата" стала одинадцятим синглом соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Композиція увійшла в однойменний альбом сучасних фронтових пісень, реліз якого відбувся 14 жовтня 2017 року.

Платівка об'єднала 15 композицій, написаних воїнами АТО під впливом пережитого на війні на сході України. Всі ці пісні в рамках соціально-мистецького проекту #ПісніВійни були записані на професійній студії в унікальних дуетах бійців-авторів і відомих українських артистів. #ПісніВійни – волонтерська ініціатива. Проект тривав у Львові півтора року: від ідеї до виходу альбому.

Нагадаємо, раніше українська співачка Анастасія Приходько, яка відома своєю партіотичної позицією, висловилася щодо російських музикантів і артистів.