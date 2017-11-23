На Львівщині внаслідок автомобільної аварії загинув учасник АТО

У Львівській області у ДТП загинув працівник Радехівського районного військкомату, учасник АТО Богдан Левицький. Про це у соцмережі написав військовий комісар Львівського обласного військкомату Олександр Тіщенко.

Читайте такожЛікарі боролися за його життя два роки: у Чернігові попрощалися з бійцем АТО«21 листопада колектив Радехівського РВК та Львівського обласного військового комісаріату втратив свого побратима, офіцера, учасника АТО капітана Богдан Володимировича Левицького», – повідомив Тіщенко.

Богдан Левицький пішов до війська під час мобілізації у 2015 році з посади голови сільської ради. Маючи право на відстрочку від мобілізації, він добровільно пішов захищати Україну у складі однієї з артилерійських бригад.

У 2016 році він обійняв посаду старшого офіцера відділення офіцерів запасу і кадрів у Радехівському РВК. Виховав трьох дітей. Один з синів проходить службу на офіцерській посаді в зоні проведення АТО.