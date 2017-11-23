Кабмін збільшив кількість призовників для посилення охорони арсеналів ЗСУ

Кабінет міністрів України збільшив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил восени 2017 року на 2000 осіб.

Відповідне розпорядження від 22 листопада 2017 р. № 825-р опубліковано на Урядовому порталі.

Читайте такожОхоронятимуть підсудних: у Нацгвардії розповіли про додатковий набір строковиків

Передбачається, що це рішення надасть можливість підвищити обороноздатність держави щодо забезпечення належної охорони та оборони арсеналів, баз, складів Збройних Сил, на яких зберігаються вибухонебезпечні засоби.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, та обсяг видатків для проведення призову у жовтні-листопаді 2017 року.

1 жовтня розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. 30 листопада призовні комісії закінчать роботу.

Раніше планувалося цієї осені призвати призвати майже 10 тис. 460 юнаків.