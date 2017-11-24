Полетіли торти й цукерки: Femen влаштували в магазині Roshen на Хрещатику "чорну п'ятницю" (фото, відео)
Femen влаштували акцію в магазині Roshen, цього разу - у столиці.
Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка показала груди Петру Порошенку і Олександру Лукашенку, увірвалася до магазину Roshen біля Бесарабского ринку з акцією протесту.
Діаш вигукувала "Black Friday, Sale Roshen!". Ті ж гасла були написані на її грудях і спині, передає "Страна".
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Вона розкидала цукерки і змітала з вітрин "київські торти". Акція тривала не більше п'яти хвилин. Потім охоронець виволік Діаш з магазину.
Користуючись ажіотажем серед покупців, який у цей день охопив магазини світу, Femen закликає Порошенка виконати передвиборну обіцянку і продати свій головний олігархічний актив - компанію Roshen.
Зараз магазин закритий, біля нього товпиться багато здивованих людей, приїхала позавідомча охорона і поліція.
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада гола активістка Femen підпалила бутафорський трамвай біля магазину Roshen у Вінниці. Пізніше її затримали.