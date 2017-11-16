Вінницький суд відправив "викрадену" активістку Femen під нічний домашній арешт

Суд у Вінниці обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для активістки Femen Аліси Виноградової, яку у Києві раніше затримала вінницька поліція.

Про це повідомив адвокат Виноградової Ярослав Яценко, пише Громадське.

За його словами, засідання Вінницького міського суду відбулось у четвер, 16 листопада. Держобвинувачення просило для активістки цілодобовий домашній арешт.

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Суддя частково задовольнив клопотання - обрав нічний домашній арешт, за умовами якого Виноградова зобов’язується з 21:00 до 06:00 години перебувати вдома, без носіння електронного браслету (не вказано в ухвалі суду, — ред.)

«Наша позиція така, що у діях Аліси немає складу злочину, у її діях відсутній склад злочину, оскільки вона проводила громадську акцію», — пояснив адвокат.

Він додав, що наразі активістка потягом повертається до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Femen заявили про викрадення своєї активістки в Києві. За словами засновниця руху Femen Ганни Гуцол, саме Аліса Виноградова спалила ведмедів біля магазину Roshen біля станції метро "Арсенальна" в Києві, а також бутафорський трамвай біля фірмового магазину Roshen у Вінниці.

Наступного дня стало відомо, що Виноградова була затримана працівниками поліції за підозрою у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі Вінниці.