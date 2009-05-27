Головний редактор газети «Кремінь» оголосила політичне голодування

Головний редактор газети «Кремінь» (Кременчук, Полтавська область) Ольга ОЛЕНИЧ оголосила політичну голодовку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, який сьогодні відвідує Кременчук.

За словами О.ОЛЕНИЧ, причиною, що спонукала її до оголошення голодовки, стало невиконання рішень Комітету ВР по боротьбі з корупцією щодо перевірок утримання в’язнів в установі виконання покарань №69.

«Я виступала на комітеті. Депутати прийняли рішення провести ретельне розслідування викладених мною фактів щодо незадовільного поводження з ув’язненими, тортур та інших правопорушень. А зараз ми одержуємо тільки відписки з усіх відомств. Депутати так і не приїхали. Я голодуватиму доти, поки мої вимоги не будуть виконані», - сказала О.ОЛЕНИЧ.

За її словами, вона вимагає припинити знущання над в’язнями в колонії, усунути з посади прокурора області, начальника колонії і ряд інших керівників.

Як повідомлялося, в 2004 році О.ОЛЕНИЧ оголошувала суху голодовку, протестуючи проти утиску свободи слова стосовно української, незалежної преси, зокрема, її газети. За її словами, протягом півроку газета пережила 4 судові позови, не раз піддавалася необгрунтованим перевіркам контролюючих органів, зокрема працівників Кременчуцького управління юстиції.