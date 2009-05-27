Старша сестра напоїла 10-річну дівчинку самогоном

У Донецьку до реанімації потрапила 10-річна дівчинка, яку в день її народження 22-річна сестра напоїла самогоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, дівчинку забрала «швидка допомога» на одній з вулиць міста. Після надання першої допомоги медики госпіталізували дитину до реанімаційного відділення.

Співробітники міліції з`ясували, що 22-річна сестра постраждалої відзначала її день народження разом зі своїм 40-річним приятелем. Випити за власне здоров`я дорослі запропонували й іменинниці, при цьому наливаючи їй по 50-70 грамів самогону. Невдовзі дівчинці стало погано і сестри пішли додому. Дорогою старша сестра заговорилася з подругою, а коли помітила, що молодшої сестри немає поряд, вирішила, що та пішла додому сама. Проте прийшовши додому і переконавшись, що та не поверталася, дівчина не вжила жодних кроків до її розшуку і про зникнення дитини дізналася від співробітників міліції.

Не схвилювала відсутність дівчинки і її матір, яка, маючи три доньки, перебуває на обліку як неблагополучна. Після описаних подій за невиконання батьківських обов`язків її притягнуто до адміністративної відповідальності, вирішується питання про позбавлення її батьківських прав. Щодо старшої дочки, яка напоїла молодшу, складено адміністративний протокол за ст.180 КУАП - «Доведення неповнолітнього до стану сп`яніння». Як виявилося, свого часу ця дівчина також була позбавлена батьківських прав щодо двох своїх дітей, які тепер живуть в інтернаті.