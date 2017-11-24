У Бердичеві в Центрі неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО вже оздоровилися 2 тисячі чоловік - ОДА

У Бердичеві в Центрі неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО, за оперативними даними, вже оздоровилися біля 2 тис. чоловік. Про це УНІАН повідомили у прес- центрі управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, влітку 2016 року у Житомирському обласному госпіталі було відкрито Центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції на 60 ліжок та введені посади практичних психологів.

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«Після проведеного капітального ремонту у центрі створені комфортні умови для лікування пацієнтів. З моменту створення центру тут оздоровлено біля 2-х тисяч учасників АТО, а загальна кількість цих учасників, оздоровлених у госпіталі, перевищує 3 тисячі чоловік», - зазначають у прес-центрі управління.

Там також нагадують, що обласний госпіталь для ветеранів війни був заснований 70 років тому постановою виконкому Житомирської обласної ради від 28 жовтня 1947 року.

Ця комунальна установа «Обласний госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради ( Бердичів, вулиця вулиця Європейська, 52) обладнана сучасним лікувальним та діагностичним обладнанням. Тут є кардіологічне, хірургічне, терапевтичне, неврологічне, гастроентерологічне та фізіотерапевтичне відділення. Також у закладі діють палата інтенсивної терапії та лікувально-діагностичні кабінети. Щорічно у госпіталі впроваджується до 10 нових методів діагностики та лікування.