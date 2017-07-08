У Житомирі волонтери презентували фотопроект "Якби не війна", присвячений учасникам АТО

У Житомирі сьогодні, 8 липня, волонтери презентували фотопроект, присвячений учасникам АТО та їх родинам, проект має назву «Якби не війна», повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Відкриття виставки відбулося сьогодні, 8 липня, у Домі української культури за підтримки Житомирської облдержадміністрації та Житомирської міської ради.

"Фото та картини показують історії 146 героїв. Це -122 портрети, розповіді та світлини захисників з мамами та коханими",- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що ідеологом та організатором фотопроекту стала Юлія Волкова, яка познайомилася з іншими волонтерами-дівчатами у київському госпіталі для військових. Там і зародилася ідея створення цього проекту.

За словами Волкової, спочатку вони задумали один соціальний блок, але потім зрозуміли, що цього буде замало. Тому фотовиставка складається із 8 блоків.

Перший блок – це фото пар, які познайомилися і одружилися під час війни, або ж які багато років вже разом.Другий блок присвячений дівчатам-воїнам, де вони у красивих сукнях, багатих декораціях і зі зброєю, аби показати різницю військового і гламурного життя.

Третій блок – це фотографії хлопців-воїнів у військовій формі, у цьому блоці також йдеться про професії цих вояків до війни.

Четвертий блок показує бійців з мамами, які люблять, вірять і чекають.

П’ятий блок «Я Є»: у ньому герої зображені такими, якими вони були до війни, і якими стали на фронті.

"У шостому блоці – фото воїнів АТО з кожної області України, які загинули під час війни. Їх оформили у вигляді намальованих картин", - повідомляють в ОДА.

Сьомий блок представляє легіонерів з різних країн, які воюють за Незалежність та цілісність України.

Восьмий блок показує портрети невідомих героїв. Крім того, усі історії бійців та їхніх родин розповідаються у однойменній книзі, яку також створили волонтери.

Усі бажаючі можуть відвідати виставку до 16 липня у Домі української культури за адресою: м.Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 61.