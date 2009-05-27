Ющенко звільнив начальника Центру спецоперацій СБУ
21:53, 27 травня 2009Суспільство
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Текст указу на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія ЧАЛОГО з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Текст відповідного указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом В.ЮЩЕНКО звільнив Анатолія МАТІОСА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області.
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