Україна готується до найжорсткіших зимових бомбардувань за всю війну, - The Economist

Росія збільшила виробництво балістичних ракет - зараз приблизно 100 на місяць - саме в той момент, коли поставки перехоплювачів різко скоротилися.

Україна готується до найжорсткіших зимових бомбардувань за всю війну з Росією, яка вступає в нову смертоносну фазу. Про це пише видання The Economist.

Зазначається, що країна як ніколи добре підготовлена: безпрецедентна програма з укріплення енергосистеми йде з випередженням графіка, половина робіт уже виконана.

"Країна має увійти в зиму з надлишковими генеруючими потужностями, запасами газу в 14 млрд кубометрів, покращеним фізичним захистом ключових вузлів енергосистеми та новими приватними компаніями ППО, які допоможуть ослабленим військово-повітряним силам країни", - йдеться у статті.

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На думку журналістів, погана новина полягає в тому, що російська загроза розвивається швидше.

Нестача перехоплювачів балістичних ракет - одна з вразливих місць. Інша - нові російські реактивні безпілотники, які тероризують Україну останні тижні.

Важливо, що до цього року жоден із 110-кіловольтних трансформаторів столиці, які знижують напругу від високовольтних ліній до будинків, не був захищений. Працюючи цілодобово, Державне агентство з відновлення тепер захистило два десятки з них сіткою та бетонним армуванням, а також укріпило електростанції.

Загалом ситуація виглядає набагато похмуріше

Росія наростила виробництво балістичних ракет - зараз приблизно 100 на місяць - саме в той момент, коли поставки перехоплювачів різко скоротилися.

При цьому масивні ТЕЦ Києва занадто великі, щоб їх можна було повністю захистити.

Крім того, є безпілотники з реактивними двигунами, які під час нещодавніх атак запускалися сотнями. Наразі єдиний ефективний захист забезпечують дорогі винищувачі, ПЗРК або зенітні гармати.

Джерело в командуванні ППО України повідомило, що під час нещодавніх атак ця комбінація збила лише 30% реактивних безпілотників. Видання пише:

"Ще більш тривожним є те, що безпілотники змогли вразити цінні об’єкти, повз які балістичні ракети промахувалися протягом чотирьох років. Проблема, ймовірно, лише поглиблюватиметься. Всупереч прогнозам Заходу, Росія, схоже, знайшла спосіб виробляти реактивні двигуни у великих масштабах".

Джерело у сфері ППО стверджує, що Кремлю вдалося обійти санкції й отримати обладнання для 3D-друку турбін, аналогічне тому, що використовується на західних заводах Rolls-Royce. Вартість цих безпілотників знизилася удвічі або більше, приблизно до 50 000–70 000 доларів, і продовжуватиме знижуватися.

"Україна не змогла належним чином підготуватися до загрози, - але вина лежить і на наших партнерах", - зазначив джерело.

Журналісти вважають, що наразі основна увага Росії, ймовірно, зосереджена на приблизно 140 підстанціях, що перебувають у віданні "Укренерго".

Серйозною проблемою стане забезпечення електроенергією таких вразливих міст, як Київ, Одеса та Кривий Ріг, якщо Росія знищить їхні місцеві генеруючі потужності.

Столиця особливо вразлива

Важливо, що деякі підстанції навколо Києва не мають резервних джерел живлення. Те саме стосується й підключення міста до атомних електростанцій, які забезпечують більшу частину його електроенергії. Електропостачання системи водопостачання також перебуває під загрозою. Без нього припиниться робота каналізації та центрального опалення. З 15 000 будівель столиці 2500 не мають резервних джерел тепла.

Нові погрози Путіна

Раніше президент країни-терориста Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам приступити до підготовки та нанесення масивних ударів по об’єктах енергетики України.

"У відповідь на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі та НПЗ ЗС РФ отримали вказівку щодо підготовки та нанесення масованих ударів по об’єктах енергетики України. Україна отримає відповідь, я дав вказівку", - заявив він.

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