У центрі Львова під бруківкою волонтери знайшли стародавні єврейські надгробки (відео)

07:48, 25 листопада 2017
Суспільство
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Поки волонтери викопали 20 надгробків, з яких були зроблені сходи в підвальне приміщення котельні.

Всього їх близько сотні. Історики кажуть - ці надгробні плити в радянський період забрали з кладовища і замостили ними двір.

Поки волонтери викопали 20 надгробків, з яких були зроблені сходи в підвальне приміщення котельні. Датовані вони 1920-ми, 1930-ми роками минулого століття.

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Теги: #Львів надгробки волонтери