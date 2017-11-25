У центрі Львова під бруківкою волонтери знайшли стародавні єврейські надгробки (відео)

Всього їх близько сотні. Історики кажуть - ці надгробні плити в радянський період забрали з кладовища і замостили ними двір.

Поки волонтери викопали 20 надгробків, з яких були зроблені сходи в підвальне приміщення котельні. Датовані вони 1920-ми, 1930-ми роками минулого століття.