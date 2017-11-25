У Житомирі презентували світову прем'єру - документальний фільм "Будинок "Слово" Томенка

<img alt="У Житомирі відбувся показ документального фільму " Будинок="" "Слово"="" Тараса="" Томенка="" фото="" Житомирська="" міськрада"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_11/1511607973-7438.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_11/1511607973-7438.jpg" title="У Житомирі відбувся показ документального фільму ">

У Житомирі презентували документальний філм «Будинок «Слово» режисера Тараса Томенка.

Як передає кореспондент УНІАН, показ відомого фільму відбувся у кінотеатрі " Україна".

Як прозвучало на презентації цього фільму, світова прем'єра «Будинку «Слово» пройшла в рамках 33-го Варшавського кінофестивалю, де стрічка була представлена в конкурсній програмі і претендувала на звання найкращого документального фільму. Режисер Тарас Томенко є переможцем секції «Панорама» фестивалю Берлінале 2001 року та учасником найпрестижніших європейських кінофорумів у Каннах, Карлових Варах і Салоніках. Участь у презентації фільму від влади взяли мер Житомира Сергій Сухомлин та заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

" Це - документальне кіно про трагічні сторінки історії України. Окрема подяка режисеру фільму Тарасу Томенку. Митців періоду Розстріляного відродження актуально читати сьогодні, в часи незалежної Української держави. Їх твори вчать нас цінувати свободу думок та можливість гордо називати себе українцем ", - сказав, зокрема, на презентації фільму Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Він повідомив також, що кінофільм розповідає історію харківського будинку, до якого 1929-го року поселили цвіт української інтелігенції. У 66 квартирах будинку жили найвідоміші митці, які наразі є класиками. Серед них – Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Павло Тичина, Наталя Ужвій, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Михайло Яловий, Іван Багряний та інші. Вони увійдуть в історію як представники «Розстріляного відродження». Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію репресують і знищують. Фільм являє собою поєднання архівних фото і відео з прямою мовою героїв, начитаною сучасними українськими акторами.

Фільм було створено компанією Fresh Production Group за підтримки Держкіно України. Дистриб'ютор в Україні - компанія «Артхаус Трафік».

Нагадаємо, розстріляне відродження ( або, як його ще називають, Червоний ренесанс) - духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х років XX століття в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, і яке було знищене сталінським режимом.