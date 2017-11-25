Вакарчук поділився своєю сімейною історією про Голодомор

14:41, 25 листопада 2017
Суспільство
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Святослав Вакарчук також закликав усіх пам'ятати про страшний злочин радянської влади проти українського народу.

Вакарчук розповів свою історію про Голодомор / фото УНІАН

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в День пам'яті жертв Голодомору поділився спогадами про свою бабусю, яка пережила цю трагедію, і закликав усіх не забувати про такий жахливий спосіб знищення українців.

Про це український музикант написав у своєму Twitter.

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"Моя бабця Ніна пережила Голодомор. Але потім до кінця життя не могла їсти чорний хліб. Коли я згадую її, я розумію, яку страшну травму отримала тоді Україна", — розповів лідер "Океану Ельзи".

Святослав Вакарчук також закликав усіх пам'ятати про страшний злочин радянської влади проти українського народу.

"Не маємо права забути!", — підкреслив музикант.

***Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Щороку Український інститут національної пам’яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту цієї трагедії. Цьогоріч такою темою є «Голодомор - помста за свободу, помста за революцію».

У Києві та інших містах України відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів.

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Теги: #Голодомор в Україні 1931-33#День пам’яті жертв Голодомору#Вакарчук про Голодомор