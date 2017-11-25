У Запоріжжі розбили погруддя Сталіна, встановлене КПУ у 2010 році (фото)

Невідомі особи викрали та розбили погруддя Йосипа Сталіна, встановлене у Запоріжжі біля будівлі місцевого обкому Компартії України в 2010 році. Як передає Радіо Свобода, залишки пам’ятника принесли до меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 років, де о 16-й годині проходив мітинг-реквієм та покладання квітів до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Читайте такожВ Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 роківФото розбитого погруддя Сталіна у соцмережах виклала низка активістів «Національного корпусу». Втім, у самій організації не підтверджують причетність своїх членів до викрадення та руйнування бюсту.

«Ніхто з наших представників не заявляє про свою причетність до руйнування пам’ятника Сталіну, але позиція організації в тому, що Сталін – тиран, який вбивав мільйони українців і тому пам’ятника такій персоні не повинно в місті бути, в умовах війни особливо, це виглядає дивно», – розповіла речниця «Національного корпусу» у Запоріжжі Валентина Обухова.

У прес-службі Національної поліції області повідомили, що наразі жодних звернень щодо пошкодження погруддя Сталіна як приватного майна до них не надходило.

Після заборони КПУ бюст зберігався у приміщенні колишнього обкому партії, що є приватною власністю.

У грудні 2011 року Жовтневий суд Запоріжжя засудив групу тризубівців умовно до 2-3 років обмеження волі з випробувальними термінами 1-2 роки. Їх визнали винними в пошкодженні майна Запорізького обкому КПУ – погруддя Сталіна, встановленого біля будівлі, – якому 28 грудня 2010 року відпиляли голову.

Через кілька днів, уже новорічної ночі, цю скульптуру цілком знищили вибухом. Та вже 7 листопада 2011 року комуністи знову встановили бюст радянського вождя в спеціально зведеній скляній прибудові до будівлі обкому, назвавши його «архітектурним елементом інтер’єру».