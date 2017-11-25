"Шахтар" заборонив дітям учасників АТО вийти на поле у футболках з написом "Мій тато - герой"

За ініціативою Федерації футболу учасників АТО діти українських вояків уже сім разів виводили на поле гравців команд прем'єр-ліги. І щоразу малі вдягають однакові футболки із написом "Мій батько - герой України", йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Харкові під час матчу "Шахтар" - "Наполі" порядок забезпечуватимуть майже 2,2 тисячі правоохоронців Їх вдягали і самі футболісти. Однак сьогодні - за кілька годин до початку матчу - батьків попередили, що дітлахи мусять виходити на поле у своїх повсякденних курточках.