На Дніпропетровщині контрактника засудили до трьох років за ухилення від військової служби

У Дніпропетровській області суд засудив до 3,3 років в'язниці військовослужбовця-контрактника, який у травні 2017 року самовільно залишив частину і був відсутній за місцем проходження служби протягом чотирьох місяців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Південного регіону України.

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"Зазначеного солдата суд визнав винним у тому, що він на початку травня 2017 року з метою тимчасово ухилитися від військової служби самовільно залишив військову частину і продовжував незаконно знаходяться за її межами більше 4 місяців. При призначенні покарання суд врахував щире каяття обвинуваченого, а також той факт, що зазначений солдат, так і не ставши на шлях виправлення, удруге вчинив злочин, пов'язаний з ухиленням від військової служби", - йдеться в повідомленні.

На підставі ст. ст. 71, 72 КК України за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком, військовослужбовця відправлено в місця позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці.