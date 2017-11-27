Голова Житомирської ОДА доручив лісівникам утворити до 15 грудня пункти реалізації новорічних ялинок

Голова облдержадміністрації Ігор Гундич доручив лісівникам утворити до 15 грудня пункти реалізації новорічних ялинок. Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про розпорядження Гундича №460 «Про щорічні заходи щодо охорони хвойних насаджень у новорічні свята».

Так, в області пункти реалізації ялинок утворять у спеціально визначених місцях – біля контор лісництв та розсадників, на рекреаційних майданчиках уздовж автошляхів області, на ринках, тощо.

При цьому продаж новорічних ялинок на торговельних пунктах має здійснюватися з обов’язковим маркуванням – етикетками зі штрих-кодом. Також можуть бути використані пластикові бирки, призначені для маркування новорічних ялин.

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Заготівлю здійснюватимуть зі спеціально створених плантацій новорічних ялинок, а також за рахунок дерев, що підлягають вирубці при оздоровленні лісів.

"Також лісівники закликали громадян не поповнювати лави лісопорушників, адже за самовільно зрубану ялинку доведеться сплатити штраф, сума якого значно перевищує саму її вартість", - зазначають в ОДА.

З адресами пунктів реалізації ялинок можна дізнатись на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, в останні роки на Житомирщині можна було придбати новорічну ялинку у горщику.