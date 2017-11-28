У православних християн сьогодні почався Різдвяний піст

У православних християн 28 листопада починається Різдвяний піст, який триватиме до свята Різдва Христового.

Як повідомляє БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон", сорокаденний піст був встановлений у 1166 році на Константинопольському Соборі. Раніше перед Різдвом постили сім або трохи більше днів.

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Пилипів піст є не строгим. Християни виключають з раціону м'ясні, молочні продукти та яйця. Вживати вино й рибу дозволяється крім середи і п'ятниці, і деяких інших днів, за церковним статутом.

Благословення на послаблення посту, якщо є необхідність, можна отримати в особистій бесіді у священика.

Під час Різдвяного посту слід духовно приготуватися до великого свята - Різдва Господа Іісуса Христа. Головними засобами для кожного християнина є молитва та утримання.

Під час посту важливо відмовитися від шкідливих звичок, намагатися робити добрі справи.

Цей піст також називають «Пилипівкою». Назва пов'язана з ім'ям апостола Пилипа, день пам'яті якого відзначають 27 листопада - на заговіння.