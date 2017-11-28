В ООН Україну назвали дев'ятою в світі за кількістю внутрішніх переселенців

Координатор з гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй в Україні Ніл Вокер заявив, що Україна – дев’ята в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«1,6 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровано в Україні, Україна – дев’ята за кількістю внутрішньо переміщених осіб країна в світі. Приблизно 800 тис. внутрішньо переміщених осіб постійно мешкають на контрольованих урядом територіях, без урахування тих внутрішньо переміщених осіб, які постійно перетинають лінію зіткнення», - заявив він.

За словами Вокера, в Україні є значна кількість цивільних, які перебувають і постійно живуть на територіях, що не контролюються урядом, і які мають перетинати лінію зіткнення регулярно, щоби зареєструватися як внутрішньо переміщені особи і отримувати такі виплати соціальні виплати та пенсії.

«Це частково пояснює, чому майже 1 млн українців кожного місяця перетинає лінію зіткнення», - додав він.