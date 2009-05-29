В аеропорту «Жуляни» КРУ знайшло порушення більш ніж на 3,5 мільйона

Контрольно-ревізійне управління в м. Києві провело ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Київ» за період з 1 січня 2007 по 31 грудня 2008 року, під час якої виявлено порушень в цілому на 3,65 млн. гривень.

Про це УНІАН повідомила прес-служба КРУ в м. Києві.

Зокрема, ревізори виявили, що окремі договори оренди укладалися без дотримання вимог чинного законодавства, внаслідок чого аеропорт недоотримав 112,38 тис. грн. доходів, з яких 92 тис. грн. не переказано до місцевого бюджету.

Також підприємство не провело переоцінку основних засобів, залишкова вартість яких, за даними КРУ, відрізняється від справедливої, що привело до заниження їх вартості на 2,1 млн. грн.

Крім того, без проведення тендерних процедур були укладені договори на отримання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 1,3 млн. грн.

За даними КРУ, як наслідок, за порушення ведення бухгалтерського обліку з порушенням чинного законодавства п`ять посадовців аеропорту притягнуто до адміністративної відповідальності. Про результати ревізії проінформована прокуратура м. Києва, а матеріали передані в ГУ СБУ в м. Києві і Київській області.