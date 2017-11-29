Серіал "Свати" можуть повернути з іншим актором

Серіал "Свати", трансляцію якого заборонили в Україні, можуть повернути на екрани з іншим актором. Про це заявив заступник міністра культури України Юрій Рибачук в ефірі телеканалу "112 Україна".

На запитання ведучої про те, чи зможуть українські телеглядачі дивитися серіал "Свати", якщо актора Добронравова, якому заборонено в'їзд до України, замінять на іншого, Рибачук відповів: "Очевидно, так", - сказав він.

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"Якщо творці серіалу приймуть рішення, що для збереження цього серіалу і продовження його трансляції вони зможуть замінити одного актора на іншого, це буде одна історія", - пояснив заступник міністра.

"Держкіно виконало норми закону і заборонило прокат цього серіалу, далі м'яч на полі творців серіалу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Держкіно заборонило трансляцію в Україні серіалу "Свати".