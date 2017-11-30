УПЦ КП опублікувала лист Філарета (фото)

Українська православна церква Київського патріархату опублікувала копію листа Патріарха Філарета до Патріарха Кирила.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник Київської Патріархії архієпископ Євстратій (Зоря).

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"Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати "лице" адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати нічиї інтереси, крім власних", - зазначив Зоря.

За його словами, йдеться про те, щоб РПЦ скасувала всі рішення, які їй перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП. "Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому його вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює - нехай шукають спосіб, як їх скасувати", - зазначив Зоря.

Також він підкреслив, що Патріарх не має приводу "каятися перед РПЦ", бо він не винний ні в чому з того, в чому його звинувачують.

Як повідомляв УНІАН, на Архієрейському Соборі РПЦ, який проходить з 30 листопада по 2 грудня, заявили про отримання письмового звернення від голови УПЦ Київського Патріархату Філарета до глави РПЦ Кирилу від 16 листопада 2017 року.

Як стверджується на офіційному сайті РПЦ, «в листі міститься прохання про відновлення євхаристійного та молитовного спілкування з християнами, що складаються в українському церковному розколі, і про скасування «всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданої світу між єдиновірними православними християнами і примирення між народами».

У відповідь на це речник Київської Патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) наголошує, що у своєму листі Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет не просив жодного прощення у Російської православної церкви.

Зоря підкреслив, що не йдеться про жодне «покаяння перед російською церквою».