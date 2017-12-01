Філарет назвав обманом повідомлення, що на соборі РПЦ було вирішено перенести центр УПЦ МП до Києва

Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет назвав неправдою повідомлення, що на Архієрейському соборі РПЦ було вирішено перенести центр Української православної церкви Московського патріархату до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Зверну вашу увагу на ті постанови собору, які стосуються УПЦ МП. Там є один пункт, який має важливе значення - що центром цієї церкви є не Москва, а Київ. Так ось, нехай всі знають, що це є неправда. Це черговий обман не лише єпископату української церкви та віруючих, а взагалі громадськості. Ніякого центру цієї церкви у Києві немає, він знаходиться у Москві. Де сидить від патріарха Кирила митрополит Онуфрій - у Києві чи в Москві? Якщо центр у Києві, то чому він сидить у Москві? А якщо центр тут, чому Москва призначає комісію на переговори з Київським патріархатом у Москві, а не в Києві?», - запитав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату.

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За словами патріарха Філарета, зміни до статуту УПЦ МП з нібито перенесенням центру до Києва покликані також ввести в оману український парламент, який зараз обговорює законопроект про свободу совісті, де є стаття про церкву на території країни-агресора.

«Так ось, вони бояться, щоб на цю (УПЦ МП - УНІАН) церкву не лягла пляма, що це церква країни-агресора. Вони тепер сказали, що не в Москві центр, а в Києві, щоб цей закон не приймали. Але ми наполягатимемо, щоб цей закон таки прийняли», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти про внесення змін до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) (№ 4128) та про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором (№ 4511).