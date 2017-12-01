РПЦ не має права вето на визнання православними церквами світу автокефалії УПЦ КП – Філарет

Російська православна церква не має права вето на визнання православними церквами світу, зокрема й Константинопольським патріархатом, автокефалії Української православної церкви Київського патріархату.

Читайте такожФіларет назвав обманом повідомлення, що на соборі РПЦ було вирішено перенести центр УПЦ МП до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чи може РПЦ заблокувати визнання автокефалії української церкви іншими православними церквами.

“Росія не має ніякого права вето. Це у Раді безпеки (ООН) вона має право вето, а в православній церкві права вето немає. І тому ми можемо отримати статус автокефальної церкви і від Константинополя, оскільки Київська митрополія майже 700 років була у складі Константинопольського патріархату, а в складі Московського — 300. І тому вселенський патріарх вважає Україну своєю канонічною територією. І може надати документ про автокефалію українській церкві так само, як у 1924 році дав томос про автокефалію польській церкві на тій підставі, що вона входила у склад Київської митрополії”, - сказав патріарх.